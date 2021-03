'Pork holiday' sa Naga City People's Mall

NAGA CITY -- An mga paratinda nin carneng orig digdi nagdeclarar nin pork holiday nin huli sa pig-imponir na price ceiling.

Segun sa mga meat vendors sa Naga City People's Mall, mayo na sindang aaboton na delehensiya kun susunodon an presyo na P300 an kilo kan liempo, pigue, asin kasim.Siertong malulugi sinda nin huli ta mahal na bakal ninda kan carneng orig poon kan magkaigwa nin problema sa supply.Si Ramon Florendo, an Market Superintendent sa Naga City People's Mall nagsabi na an itinaong rason kan mga paratinda sa wet market, mayo sinda nin gustong magsupply sainda nin carne na barato an presyo.Poon pa kan sarong aldaw narisa na sa mercado an pagdikit kan mga gustong magtinda nin carneng orig, huli kan siring na problema.Mawot kan mga market vendors na haleon an pagboot na nagpapako sa presyo kan carneng orig sa P300.Mientrastanto, poon kan maglakop an helang na African Swine Fever (ASF), nagdikit na an supply kan orig kaya naglangkaw an farm gate price.Nin huli kan siring na pangyayari, mahiwas an afectado kan problema, arog kan mga restaurants, carenderiya, hotels, maging an mga hospital na napapakakan sa saindang mga pasyente.Si Florendo nagsabi na mayo nin dapat ikahadit an mga residentes digdi ta dakul pang pwedeng lutoon na alternatibong pagnira, arog kan sira, gulay asin carneng manok.An Naga City Price Coordinating Council (NCPCC) an piglalaoman na maorolay para discutiron an problema asin ihanap nin solusyon.