Road widening sa M.T. Villanueva Ave. sa Naga City, atrasado an patrabaho

Ini an sabi ni Assistant District Engineer Ricky Ragrario, kan hinapot dapit sa problema kan patrabaho sa tinampo sa nasambit na lugar.



Segun ki Ragrario, haloy nang kinaolay kan Department of Public Works and Highways ( Segun ki Ragrario, haloy nang kinaolay kan Department of Public Works and Highways ( DPWH ) Engineering district an mga kagsadire kan daga na apektado kan pagpahiwas kan tinampo, alagad an iba may problema sa kantidad na gustong ibayad sainda kan gobierno.



Mientrastanto, huli kan haloy nang abala sa patrabaho, maging an mga nag-aagi sa lugar an nagrereclamo na ta labi nang apat na taon, dai pa guiraray nin senyal kun nuarin matatapos an patrabaho.



Idinagdag kan DPWH na an ibang problema sa road right-of-way dinara na ninda sa jusgado nganing an Regional Trial Court iyo na an magtasar kun gurano mananggad an dapat ibabayad kan gobierno sa mga kagrogaring kan daga.



"Maray nganing mayo laog sa eskwela ngonian, ta kun regular an pagclase, dakulang maray an perwisyo," sabi ni Manuel na parati nag-aagi sa tinampong ini.



Dai pa nagtao nin fecha an DPWH kun nuarin an carculo nindang matatapos an widening kan lugar na ini.

NAGA CITY (Bicol Standard)—Igwa pa nin nagkapirang problema sa road right-of-way sa MT Villanueva Avenue na iyo an mayor na problema kun tano ta atrasado an paghaman kan pinapahiwas na tinampo sa nasambit na lugar.