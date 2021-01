Training kan mga mabakuna sa COVID-19, gigibohon sa Naga City

NAGA CITY (Bicol Standard) — Magkakaigwa nin pag-ensayo sa pagtudok kan bakuna para sa COVID-19 an mga health personnel kan City Health Office digdi kabale an mga midwives na iyo an makakatabang sa mahiwas na vaccination program.

Si Dr. Butch Borja, an City Health Officer kan ciudad, nagsabi na importanteng maray an training na gibohon antes kan mahiwas na barakunahan sa mga barangay nganing maibitaran an paglakop kan helang.Nagsabi si Borja na pagkatapos na mabakunahan an sarong tao, pirang oras ngona siyang mahalat nganing maobserbaran kun igwa nin reaction an bakuna para sa coronavirus.Kun igwa nin side effects an bakuna, madaling maasikaso sinda kan doctor, nganing matawan nin bulong.Sa enot na pahayag kan City Hall, nagluluwas na pinili ni Mayor Nelson Legacion an bakunang gibo kan AstraZeneca, na hale sa United Kingdon.Mientrastanto, sa ginibong rondom na pakikihumapot sa mga tawo, dakulang porciento kan populasyon an nagduduwa-duwa na magpatudok nin bakuna, nin huli sa posibleng side effects.Kun masusunod an plano kan City Hall, gusto nindang mabakunahan an 82,237 na residentes kan ciudad.