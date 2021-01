Rape cases sa Cam Sur, naglangkaw kan 2020

NAGA CITY (Bicol Standard) — Si Police Major Louie dela Peña, an spokesperson kan Philippine National Police digdi sa Camarines Sur, an nagpahayag na dakulon pa guiraray an mga caso nin rape o panlulupig digdi, base sa saindang pugol na official record.





Poon sana kan Enero hasta Septiembre 2020, nagkaigwa nin 147 casong rape na pigreport asin inimbistigaran kan pulis, sa man laen-laen na banwaan, sa datos na pugol kan PNP Camarines Sur investigation section.





Sabi ni dela Peña, kun an sinambit na record i-comparar sa recorded na caso nin rape kan 2019, mas dikit pa ngani ini.





Poon Enero hasta Sept kan 2019, igwang 183 na recorded na caso nin panlulupig sa Camarines Sur.





Si Acting Provincial Director kan PNP P/Col Bernardo Berez, nag-atubang sa mga miembros kan media kan sarong aldaw, asin nagconfirmar na sa sarong banwaan kan Camarines Sur, 23 an recorded na caso.





Nagluwas sa pagsiyasat na ginibo kan pulis na an kadaklan sa biktima pigtutukdong suspechado sa panlupig an saindang paryente o kadugo man sana.





May mga biktima na dai aram an saindang mga derecho sa lindong kan ley.





Igwang mga casong dinara sa hepatura kan pulis na an suspechado iyo an sadireng magurang an dai na nadadagos mapenaran an suspechado, ta an ina kan biktima iyo na an nakikimaherak na dai na dagosan nin caso an ama.





Mientrastanto, nganing makatabang na maray an pulis, sa irarom kan liderato ni Perez, pigmukna an "Kapulisan Asin Sociodad: Kontra sa Abusong Sexual," o an inaapod na KASKAS.





Igwa nin mga tawohan an PNP na naglilibot ngonian sa mga banwaan nganing ipaliwanag an ley dapit sa mga inabusang kababaehan.





Base sa nagunong report kan PNP guikan sa Philippine Statistics Authrority, kan Pebrero, 2020, nag-abot sa total na 2,162 an ipigreport na kaso nin panaabuso kan kababaehan kan 2019 sa bilog na nasyon.