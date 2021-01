Estudyanteng Bicolana, kampeyon sa int'l public speaking contest

LEGAZPI CITY (Bicol Standard) -- Sarong estudyante na taga Camalig, Albay asin nag-eeswkela sa Bicol University an kampeyon sa sarong international public speaking competition.



Si Rica B. Marfil, 2nd year Civil Engineering student kan Bicol University College of Engineering (BUCENG), nanggana sa Pacific S!NERGY (Students × Ideas × Energy) competition.



Dinaog niya an mga representante kan anom na nasyon sa Asia Pacific.



Nagresibi nin premyong US$500 si Marfil.



Siya man an ma-representar kan Asya sa World S!NERGY competition.



Sinabi kan joven na Bicolana na dai niya piglaoman an kapangganahan, nin huli ta ini an enot na beses na siya nag-ayon sa international competition.



May titulong “Nurturing Child's Talents: Scaffolding Technical Vocational Training to Children with Special Needs” an saiyang piyesa.



Igdi, pig-encaminar niya an mga miembros kan banwaan na mag-anduyog sa mga aki na may kakundian o “special needs.”