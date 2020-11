DOH, nagpatanid sa peligro kan paggamit nin generator

LEGAZPI CITY (Bicol Standard)— An Department of Health sa Bicol nagpaluwas nin advisory sa peligro kan paggamit nin generator sets kan magluwas an reports na dakul na an nagadan huli sa gas poisoning sa Albay.

Dakul pang lugar sa provincia an mayo nin kuryente pakatapos magrapado an Supertyphoon Rolly na nagpatumba kan mga poste kan kuryente."An generator sets pwedeng magbuga nin carbon monoxide sa laog kan harong, garahe, o arin man na laom na edificio na pwedeng makahilo sa tawo na nasa laog kaini," sabi ni Ferchito Avelino, an assistant regional director kan DOH sa Bicol.Sabi kan mga doctor, an symptoms kan carbon monoxide poisoning iyo an "kulog nin payo, halipot na pag hangos, altered mental status asin behavioral changes, fatige o magmate nin grabeng pagal, garo naghehelang, nariribong, nadidifisilan kan paglakaw, may diferencia an pagheling, nariribong, sarala nang pagdesisyon, nalulula, marikas asin irregular na pag hangos, asin makulog an daghan."Sabi ni Avelino, an mga aki, bados na ina, gurang na, asin mga tawo na igwa nin chronic conditions asin kan may anemia, helang sa baga, o helang sa puso, an may pinakadakulang peligro sa carbon monoxide poisoning.Nakipagcoordinar na an opisina regional kan DOH sa mga lokal health officials tanganing paguiromdomon an publiko manongod sa tama na paggamit kan generator sets asin kun ano an dapat gibohon kun nagkaigwa nin carbon monoxide poisoning.