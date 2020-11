Formal sector workers sa Bicol, pwedeng makaresibi nin P5K na ayuda

File photo hale sa PIA











Alagad, piglinaw kan oficina regional na kaipuhan man giraray mag-sumitir nin application an private establishment para sa ayuda.



Segun sa guidelines na pinaluwas ngunyan na aldaw, an aplikante dapat sarong pribadong establicimiento na igwa nin pig-aapod na retrenched workforce, o nag-implementar nin temporary o permanent closure nin huli sa COVID-19 pandemic.



Kabali igdi an mga imbuelto sa contacting/subcontracting agreement asin centralized human resource/payroll system.



Mientrastanto, an mga empleado na retrenched o temporarily laid-off nin huli sa mga autorisadong rason, tinutugutan man na mag-apply, kun sinda igwa kan mga kinakaipuhan na documento, sabi pa kan DOLE.



Kinakaipuhan magsumitir nin payroll an mga private establishment, o ano man sa mga minasunod na alternatibong dokumentos: worker’s payslip o verifiable handwritten payslip; proof of payment of wages via logbook o ledger; employment contract; cash voucher o petty cash voucher; authority to debit account na ipinadara kan employer sa bangko para sa sweldo kan mga empleado, SSS, Pag-IBIG, asin PhilHealth Alphalist o lista kan remittances, BIR Form 2316 o lista nin mga empleado na may 13th month pay.



Afuera kaini, para sa establiciemientos na permanently closed, kaipuhan pa an Notice of Closure na may tatak asin pig-resibi kan LGU.



Para mag-apply sa ayuda, kaipuhan magsumitir kan requisitos sa http://reports.dole.gov.ph. An mga dokumento isasairarom sa Evaluation kan regional office sa laog nin 7 aldaw. Dangan, mapadara nin Notice of Approval o Denial por medio kan e-mail an oficina sa laog kan 3 aldaw pakatapos kan evaluation period.



Ipapadara an asistencia direktamente sa beneficiario sa laog nin 2 semana pakatapos kan pag-aprobar kan application. Ini por medio kan e-wallets o money remittance service providers, sabi pa kan DOLE.

NAGA CITY (Bicol Standard) – Ayuda financial na may kantidad na P5,000.00 an ipapadara kan Department of Labor and Employment sa mga formal sector worker na nagkukumple sa requisitos ninda, sa irarom kan implementasyon kan COVID-19 Adjustment Measures Program (CAMP) kan Bayanihan 2, segun sa DOLE regional office sa Bicol.Tatawan nin prioridad an mga nag-apply na dati sa nasambit na tabang, alagad dai inabot kan budget kan naenot nang magpaluwas nin ayuda an DOLE.