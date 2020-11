DA: Mga paraoma dapat magparehistro sa RSBSA

File photo (Kua ni Oscar Esmenda/BICOL STANDARD)



PILI, Camarines Sur (Bicol Standard)—An opisina rehiyonal kan Departamento kan Agricultura digdi nagpasabot na an gabos na paraoma na dai pa rehistrado sa Registry System for Basic Sector on Agriculture (RSBSA), ngani na maka-aprovichar kan insentibo asin intervention kan gobierno, orog na ngonian na mina-agi pa sana an bagyo, kaipuhan magrehistro.



Pig-informaran man an mga paraoma sa Albay na pasegurohon na sinda maka-ayon sa listahan na ini, na iyo an basehan kan gobierno sa pagtabang.



Kabale sa pwede na mag-abot na tabang sa mga rehistrado sa RSBSA iyo an para sa libreng hybrid na paroy, igwa man nin inbred, may libreng abono, banhi nin paroy nin mais, o maging mga pananom na gulayon.



Nagpahayag an opisina ni DA Regional Executive Director Rodel Tornilla na sa presente igwa nin 10,000 hasta 15,000 na mga paraoma an insured.



Igwa man nin pautang sa irarom kan SURE-AID, na kun saen pwede na makautang nin sagkod sa P25,000 na mayo nin collateral asin mayo nin interes na babayadan an paraoma.



Ini sa laog nin sampulong taon, pwedeng bayadan.



Siring man, igwa pa nin ibang beneficio, arog kan TUPAD na an tabang guikan sa DOLE.



Para ini sa mga miembros kan Irrigator's Association Cash for Work.



Maski mga paratanom nin mais asin gulay dapat magrehistro.