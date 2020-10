Caso vs. eSalvar sa Naga, bibistahan sa sala ni RTC Judge Puto

eSalvar





NAGA CITY (Bicol Standard) -- Na-raffle sa sala ni Judge Laurencio Puto kan Branch 62 kan Regional Trial Court (RTC) digdi an caso na pigsangat ni Retired Provincial Prosecutor Atty. Agapito Rosales, Atty. Alex Arejola, Edgardo M. Castro, Edizza Lynn D. Quides, Dianne M. Durante, Roy Angelo R. Belleza, Francis Patray P. BolaƱos asin Paulo Gabriel D. Jamer kontra sa Local Government kan Naga City na pigrerepresentar ni Mayor Nelson Legacion asin Vice Mayor Cecilia Veluz Asis.





Ini pakatapos na gibuhon an raffle kasubagong hapon sa Office of the Clerk of Court igdi.





An kaso na pigsangat kan petitioners na pinapanginotan ni Rosales, iyo an Certiorari and Prohibition under Rule 65 kan Rules of Court.





Naghahagad an petitioners na mag-issue an husgado nin Temporary Restraining Order and/or Preliminary Injunction.





Maroromdoman na an petition na ini manongod sa Ordinance No. 2020-086, o an eSalvar Digital Contact Tracing System Ordinance of Naga City.





Inaprobraran in toto ni Legacion an ordinansa kan fecha 14 kan Septiembre 2020.