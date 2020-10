Bulang pigtugotan na - IATF

MANILA (Bicol Standard) - Nag tugot na an gobierno na magkaigwa nin burulang sa mga lugar na nasa lindong kan modified general community quarantine (MGCQ) o mas hababa pang classification.



Inaprobaran kan Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging infectious Disease (IATF) an resolution na an mga lisenciadong bulangan pwede nang magkaigwa nin burulang, bastang mag sunod kan health asin safety protocols ngani na maibitaran an paglakop kan virus.



Alagad, an in-person audience, online asin remote betting, asin an live broadcast kan bulang an prohibido.



An IATF dai nagtao nin detalyes kun pano an publico pwedeng magdalan kan sultada.



Mientrastanto, an lokal na gobierno an may final na desisyon kun tutugotan ninda o dai an bulang sa mga may licensiya, sabi kan IATF.