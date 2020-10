PSA Bicol, mapoon na saaga kan pre-registration para sa national ID

LEGAZPI CITY (Bicol Standard)—An Philippine Statistics Authority (PSA) nagpahayag na mapoon na sinda kan pre-registration para sa National ID sa fecha 12 ngonian na bulan, Oktubre.





Sabi kan ahensiya, an obheto kan programang ini tangani na magkaigwa nin saro sanang ID an lambang Filipino para sa gabos na ahensyas kan gobierno, pati sa mga privadong oficina.





Por medyo kan ID na hale sa PSA, madali na mabisto asin maverificar an pagkatao kan may pugol kan ID, maging offline o online.





Si Cynthia Perdiz, an Regional Director kan PSA sa Bicol, nagpahayag na an target ninda sa pre-registration nag-aabot sa limang milyon na low-income households na na-identify an mga pangaran sa paagui kan Listahanan 3 na ginibo kan Department of Social Welfare and Development (DSWD).





Kabale sa enot na rangkada kan programang ini an 32 na provincia, kabale an 650 na mga banwaan asin ciudad sa bilog na nasyon.





Digdi sa Bicol, an kabaleng provincia iyo an Camarines Sur, Camarines Norte, Albay asin Masbate.





Nin huli ta may pandemya, an mga enumerators kan PSA an malibot sa mga harong tanganing kuanon an demographic date kan mga target na marehistro.

An actual na registration gigibohon sa Noviembre 25.





Pigpaliwanag kan PSA na an national ID registration bakong compulsory, na an gustong sabihon si gusto sana.