Albay, matanom nin masetas na nagbuburak sa guilid kan tinampo

Pinaglansar na kan Albay an proyektong "Albay For Beautification, Clean and Green Program (AFBCG)," na may obhetong makatabang sa programa sa turismo kan provincia.



Si Che Rebeta, an Provincial Agriculture Officer, nagsabi na an sakop kan proramang ini an mga national, provincial asin barangay roads kan Albay.





Makakatuwang kan LGU Albay an Department of Public Works and Highways sa pagpili kan mga guilid kan tinampo na pwedeng tanoman nin mga nagbuburak na masetas.



Sabi ni Rebeta, an may kaisipan kaini iyo mismo si Gov. Al Francis Bichara, na kun saen mapatanom siya nin mga nag buburak na masetas poon sa may bondary kan Agos, Polangui sagkod na sa mga tinampo sa mga barangay.



Inapod ni Bichara an planong ini na "floral tourism" program.



Nin huli kaini, magkakaigwa nin Search for Outstanding Barangay sa pagpapa-otob kan programa.





An magiging pinaka-Outstanding na LGU sa lindong kan programang ini an tatawan nin kantidad P250,000 na cash na premyo sa primera; P150,000 sa segunda asin P125,000 sa ika tulo.



An mga barangay na dai mangagana may premyong P5,000, bilang pa consuelo sa saindang pagparticipar.



Igwa man nin rereconociron bilang Most Outstanding City o Municipal Agricultural Officer na may premyong P100,000 na cash prize.



Gigibohon an pag pili kan mga mangagaranan sa Mayo 2021.

