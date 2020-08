Mga pamayo kan hospital sa Naga City, nag-apelar sa publiko

Segun sa surat na pinadara sa mga miembros kan media digdi, gusto nindang paisihon an gabos sa sa masunod na bulan, Septiembre, maabot na naman sa Camarines Sur an ikaduwang batch kan mga locally stranded individuals (LSIs) na hale sa ibang lugar, an kadaklan hale sa Metro Manila.



Sa surat sinabi na dai aram kun igwa digdi sa maabot na LSIs na carrier kan helang, afuera kun sinda i-test ngona.



Nin huli ta limitado man sana an kakayahan kan mga hospital digdi, asin an capacidad patin kan healthcare workforce, pwedeng maabot sitwasyon na dai na kayahon ninda an nagpaparadakul na positibo sa helang na coronavirus asin iba pang may kamatean.



Piglinaw kan mga pamayo nin mga hospital na bako sanang mga taga Naga an saindang paciente, kundi maski an mga nasa luwas kan ciudad.



Sa limitadong mga tawohan asin kulang an mga hospital beds asin cuarto, dakulang problema ini sa kalidad kan servicio na pwedeng itao sa gabos, kabale an COVID-19 patients.



Nin huli kaini, nag aapelar an mga pamayo kan mga hospital sa Naga sa publico na magtabang sa na dai na mag paralakop an virus.





Kaipohan na magsunod sa pigboboot na pagsulot in face masks asin face shields, parateng maghanaw nin kamot, physical distancing; asin importante na magdeclarar nin tama asin toltol sa kamugtakan kan saindang salud.



Siring man, pinapadisganar ninda an mga face-to-face gatherings, parties, meeting asin conferencia, na pwedeng dai masunod an tamang protocol.



An tugon kan mga doctor: kun magduman sa mga pampublikong lugar, kabale an mga bangko, restaurants, clinics, hospitals, asin iba pa, itao an totoo asin toltol na informasyon asin magsabi kun may sintomas asin an ibang lugar na pigdumanan.





Naka firma sa sinambit na pangapodan iyo an minasunod: Dir Francisco Sales III, OIC, Medical Center Chief kan Bicol Medical Center; Dr. Wulfrano J. Ricafort Jr. OIC, Medical Director, General Manager , NICC Doctors Hospital; Dr. Jose Pierre Panday President CEO St John Hospital; Dr. Roberto Sarmiento, Medical Director, USI Health Service Department; Dr. Rosalita Almonte -Prado, Medical Director, Bicol Access Health Hospital; asin si Dr. Nilo A. Reazon, Medical Director, Dr. Nilo O. Roa Medical Foundation Hospital

NAGA CITY (Bicol Standard) --An mga pamayo kan mga hospital digdi an nagpadara nin pakiolay sa mga residentes kan ciudad na pakusogon pa an pagsunod sa mga reglamento dapit sa minimum health standards, nganing makaibitar sa coronavirus.