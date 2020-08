DA Bicol, planong i-declarar nang 'ASF-free' an 13 banwaan kan Cam Sur

Bicol Standard file photo







PILI, Camarines Sur (Bicol Standard) -- Pakalihis nin anom na bulan na maigot na pakilaban sa African Swine Fever (ASF) na naka-afectar sa 13 banwaan sa Camarines Sur, an Regional Quick Response Team for Animal Diseases and Emergencies na pig-organisar kan Department of Agriculture Bicol, pig-iisipan na ngonian na magkaigwa nin declarasyon na mayo na nin ASF sa nagkapirang banwaan.



An team na pinapamayohan ni Edgar Madrid, Reginal Technical Director For Regulatory and Research, nagsumitir na ki DA Regional Executive Director Rodel Tornilla kan guidelines sa ASF-free Status Declaration, na an draft ginibo kan team.



An target para sa ASF-free declaration iyo an mga banwaan na dati naafectaran kan helang, asin nacompleto na an depopulation asin mayo na nin nagluwas na bagong caso kan helang.



Siring man, na sinda nagsunod sa pigboboot na protocol.



An nasambit na draft guide an inaprobaran na ni Tornilla asin nag-issue na nin Memorandum Circular kan nagtalikod na bulan para sa pag-adoptar asin pag-implementar kan guidelines.



Segun sa assessment kbase sa validated field reports, laboratory tests resulta asin iba pang obserbasyon kan gabos na miembros kan composite team, kabale an Regional Quarantine Veterinary Officer kan BAI asin an OIC Director kan National Meat Inspection Service (NMIS), nagbaba na an incidente kan helang na ASF.



Mientras na an virus dai pa totalmenteng napoho, an numero kan nagkakahelang kaini, dikit na sana.



An positibong caso nagkaigwa nin pinakahalangkaw na bilang kan Marso, kun saen nagkaigwa nin 24 caso na nakarecord.



Kan Mayo, an incident rate an nagbaba na asin dikit na sana an naheling na nagkaigwa nin helang.



Solamente 13 magkataraid na banwaan kan Camarines Sur, arog kan Bombon, Calabanga, Magarao, Minalabac, Canaman, Camaligan, Gainza, Cabusao, Pamplona, San Fernando , Milaor asin an Ciudad kan Naga an nagkaigwa kan siring na helang. Mientrastanto, an pigreport na caso kan ASF sa Goa asin Lagonoy, nagluwas na negatibo, sa second laboratory test asin mayo nin ibang municipio sa provincia an nagkaigwa nin siring na helang.