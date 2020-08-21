9-hour power interruption scheduled in Albay on August 22
LEGAZPI CITY (Bicol Standard) -- The Albay Power and Energy Corporation has announced a 9-hour power interruption from 8 a.m. to 5 p.m. scheduled on August 22, 2020 (Saturday).
The affected areas include:
LEGAZPI AREA:
BRGY. 13, ILAWOD, LEGAZPI
BRGY. 1, EM'S BO, LEGAZPI
BRGY. 2, EM'S BO, LEGAZPI
BRGY. 3, EM'S BO, LEGAZPI
BRGY. SAGPON, LEGAZPI
BRGY. BAÑADERO, LEGAZPI
BRGY. PINARIC, LEGAZPI
BRGY. MAOYOD, LEGAZPI
BRGY. 14, ILAWOD, LEGAZPI
BRGY. TULA-TULA, LEGAZPI
BRGY. ESTANZA, LEGAZPI
BRGY. TAYSAN, LEGAZPI
BRGY. MARIAWA, LEGAZPI
BRGY. MASLOG, LEGAZPI
BRGY. HOMAPON, LEGAZPI
BRGY. BAGACAY, LEGAZPI
BRGY. BANQUEROHAN, LEGAZPI
BRGY. IMALNOD, LEGAZPI
BRGY. BARIIS, LEGAZPI
BRGY. CAGBACONG, LEGAZPI
BRGY. SAN FRANCISCO, LEGAZPI
BRGY. BUENAVISTA, LEGAZPI
MANITO AREA:
BRGY. CAGBACONGAN, MANITO
BRGY. CAWAYAN, MANITO
BRGY. MALOBAGO, MANITO
BRGY. MANUMBALAY, MANITO
BRGY. TINAPIAN, MANITO
BRGY. BUYO, MANITO
BRGY. POBLACION, MANITO
BRGY. KAWIT, MANITO
BRGY. BAMBAN, MANITO
BRGY. BALASBAS, MANITO
BRGY. PAWA, MANITO
BRGY. HOLOGAN, MANITO
BRGY. BALABAGON, MANITO
BRGY. CAVIT, MANITO
BRGY. NAGOTGOT, MANITO
DARAGA AREA:
BRGY. SAGPON, DARAGA
BRGY. BAGUMBAYAN, DARAGA
BRGY. KIWALO, DARAGA
BRGY. SIPI, DARAGA
BRGY. KIMANTONG, DARAGA
BRGY. BALINAD, DARAGA
BRGY. PEÑAFRANCIA, DARAGA
BRGY. DELA PAZ, DARAGA
BRGY. GAPO, DARAGA
BRGY. INARADO, DARAGA
BRGY. GABAWAN, DARAGA
BRGY. TABON-TABON, DARAGA
BRGY. BASCARAN, DARAGA
BRGY. TALAHIB, DARAGA
BRGY. BURGOS, DARAGA
BRGY. ALOBO, DARAGA
BRGY. NAMANTAO, DARAGA
BRGY. MAOPI, DARAGA
BRGY. CANARUM, DARAGA
BRGY. SAN RAMON, DARAGA
BRGY. SAN VICENTE, DARAGA
BRGY. NABASAN, DARAGA
BRGY. IBAOGAN, DARAGA
BRGY. MAYON, DARAGA
BRGY. VILLAHERMOSA, DARAGA
BRGY. BIGAO, DARAGA
BRGY. ANISLAG, DARAGA
CAMALIG AREA:
BRGY. MAGOGON, CAMALIG
APEC said the interruption is to facilitate the energization of the new feeder, relocation of poles at Bascaran - Namantao, DPWH clearing of trees, conversion of lines (Homapon going to Banquerohan), and preparation of tapping of DITO Telecom.