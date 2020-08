9-hour power interruption scheduled in Albay on August 22

LEGAZPI CITY (Bicol Standard) -- The Albay Power and Energy Corporation has announced a 9-hour power interruption from 8 a.m. to 5 p.m. scheduled on August 22, 2020 (Saturday).





The affected areas include:





LEGAZPI AREA:

BRGY. 13, ILAWOD, LEGAZPI

BRGY. 1, EM'S BO, LEGAZPI

BRGY. 2, EM'S BO, LEGAZPI

BRGY. 3, EM'S BO, LEGAZPI

BRGY. SAGPON, LEGAZPI

BRGY. BAÑADERO, LEGAZPI

BRGY. PINARIC, LEGAZPI

BRGY. MAOYOD, LEGAZPI

BRGY. 14, ILAWOD, LEGAZPI

BRGY. TULA-TULA, LEGAZPI

BRGY. ESTANZA, LEGAZPI

BRGY. TAYSAN, LEGAZPI

BRGY. MARIAWA, LEGAZPI

BRGY. MASLOG, LEGAZPI

BRGY. HOMAPON, LEGAZPI

BRGY. BAGACAY, LEGAZPI

BRGY. BANQUEROHAN, LEGAZPI

BRGY. IMALNOD, LEGAZPI

BRGY. BARIIS, LEGAZPI

BRGY. CAGBACONG, LEGAZPI

BRGY. SAN FRANCISCO, LEGAZPI

BRGY. BUENAVISTA, LEGAZPI





MANITO AREA:

BRGY. CAGBACONGAN, MANITO

BRGY. CAWAYAN, MANITO

BRGY. MALOBAGO, MANITO

BRGY. MANUMBALAY, MANITO

BRGY. TINAPIAN, MANITO

BRGY. BUYO, MANITO

BRGY. POBLACION, MANITO

BRGY. KAWIT, MANITO

BRGY. BAMBAN, MANITO

BRGY. BALASBAS, MANITO

BRGY. PAWA, MANITO

BRGY. HOLOGAN, MANITO

BRGY. BALABAGON, MANITO

BRGY. CAVIT, MANITO

BRGY. NAGOTGOT, MANITO





DARAGA AREA:

BRGY. SAGPON, DARAGA

BRGY. BAGUMBAYAN, DARAGA

BRGY. KIWALO, DARAGA

BRGY. SIPI, DARAGA

BRGY. KIMANTONG, DARAGA

BRGY. BALINAD, DARAGA

BRGY. PEÑAFRANCIA, DARAGA

BRGY. DELA PAZ, DARAGA

BRGY. GAPO, DARAGA

BRGY. INARADO, DARAGA

BRGY. GABAWAN, DARAGA

BRGY. TABON-TABON, DARAGA

BRGY. BASCARAN, DARAGA

BRGY. TALAHIB, DARAGA

BRGY. BURGOS, DARAGA

BRGY. ALOBO, DARAGA

BRGY. NAMANTAO, DARAGA

BRGY. MAOPI, DARAGA

BRGY. CANARUM, DARAGA

BRGY. SAN RAMON, DARAGA

BRGY. SAN VICENTE, DARAGA

BRGY. NABASAN, DARAGA

BRGY. IBAOGAN, DARAGA

BRGY. MAYON, DARAGA

BRGY. VILLAHERMOSA, DARAGA

BRGY. BIGAO, DARAGA

BRGY. ANISLAG, DARAGA





CAMALIG AREA:

BRGY. MAGOGON, CAMALIG





APEC said the interruption is to facilitate the energization of the new feeder, relocation of poles at Bascaran - Namantao, DPWH clearing of trees, conversion of lines (Homapon going to Banquerohan), and preparation of tapping of DITO Telecom.