Fishing Vessel na nakumpiscar kan maritime police sa Masbate, hinabon; nabawi guiraray

Si P/Capt. Lawrence Martinez, an acting Provincial Officer kan 502nd Maritime Command sa Masbate, nagsabi na narisa kan saiyang tawohan, na alas 6:00 nin aga, nawawara an FV (Fishing Vessel) RAV, an bangka na nadakop sa mahiwas

na operasyon sa illegal na pagsira.



Segun sa record kan Philippine Coast Guard, sarong lalaki na nagpabisto sa pangaran na P/Capt. Segmund Freud Cruz kan PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group (IMEG) na distino sa Cebu City an naghagad nin clearance na makahale an banka, maski mayo nin release order na hale sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.



Nangyari ini poco mas o menos alas 4:00 nin amay na pagkaaga.





An FV RAV iyo si dinakop kan mga tawohan ni P/Maj. John Murray Cutaran

kan Hulyo 7, 2020, na sarong purse seine (pangulong) na sadire ni Romeo Villaceran, na taga Cadiz City.



Segun sa pulis, an bangka dinakop nin huli ta imbuelto ini sa illegal fishing sa dagat na harane sa Isla Manoc-Manoc, Esperanza, Masbate.





Sinangatan na nin caso an mga tawo na imbuelto digdi sa pagbalga kan Secs. 89 (Unreported Fishing) asin 113 (Commercial Fishing Vessel Operators Employing Unlicensed Fisherfolk, Worker or Crew) susug sa RA 8550 as amended by RA 10654.



Nasa pangangataman sinda kan Maritime Police mientras na mayo pa nin clearance asin order of release na hale sa BFAR.





Mientrastanto, maroromdoman na an IMEG-Cebu iyo an nag probar na arestaron si P/Major Cutaran sa paagui kan entrapment operation, sa sahot na nagrecibe siya nin suhol.



Pinahimutikan ini ni ni Cutaran, asin maging an mga testigo asin imbestigador an nagsasabi na itinanom kan grupo na maarestar saiya an evidencia.



Siring man, nagluwas sa imbestigasyon na negatibo sa ultraviolet rays na hale sa marked money si Cutaran.



Si P/Maj Malu Calubaquib, an spokesman kan PNP Bicol nagsabi na may

imbestigasyon na ginigibo dapit sa bagay na ini.



Nagpaluwas nin asigurasyon an liderato kan pulis sa Bicol na maluwas an katotohanan, oras na natapos na an pagsiyasat.

MASBATE CITY (Bicol Standard) – Maatubang nin casong pagbalga kan Presidential Decree 1829 (Penalizing Obstruction of Apprehension and Prosecution of Criminal Offenders) asin Article 293 kan Revised Penal Code (Robbery) an kapitan asin an 28 tripulantes kan nadakop na bangka na gamit pag sira kan idulag an sakayan, alagad nadakop guiraray kan mga awtoridad kasuodma (Hulyo 14) sa pier sa ciudad na ini.