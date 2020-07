Dating police chief kan Nabua, 2 pa, dakop sa entrapment ops

Retrato: IMEGMASBATE CITY -- An dating police chief kan Nabua Municipal Police Station na si P/Maj John Murray Cutaran kaiba an duwang miembros kan maritime police an dinakop kan mga tawohan kan PNP-Integrity Monitoring and Enforcement Group (PNP-IMEG) sa Masbate City kasubago huli sa sahot na imbuelto sinda sa robbery extortion activities.Si Police Brig Gen Ronald Lee, an PNP IMEG director nagsabi na an duwang pulis pinapamayohan mi Cutaran, an hefe ngunyan kan 502 Maritime Police Station sa Masbate.Sabi ni Lee an gabos na suspechado an dinisarmaran kan mga miembros kan PNP IMEG Luzon asin Visayas field units na nagconductir kan entrapment operation sa laog kan 502ng MARPSTA Office sa Pier Site sa Brgy. Bapor, kasubagong alas 8:25 nin aga.An mga suspechado tulos inarestar pakatapos na tukobon an paon na kantidad P200,000 na hinahagad ninda sa operator kan fishing vessel na pig-impound ninda huli sa suboot imbuelto sa illegal na pagsira sa laog kan saindang jurisdiction.Mientrastanto, an iba pang suspechado, na iyo sinda Police Lt Col Melencia Huela asin Police Staff Sgt Ronald Puerto an dai pa nadadakop.Sabi ni Lee, nakarecibe an mga awtoridad nin reklamo hale sa operator kan F/B RAV na dinakop an saindang bangka maritime policemen asin inarestar an skipper na si Juquin Nemeno asin an saiyang 28 tripulantes.Kinontak kan mga nagdakop na pulis an kagsadire kan fishing boat na nakabase sa Bantayan Island, Cebu asin enot naghagad nin kantidad P400,000 karibay kan pagrelease kan vessel asin mga empleado.An mga suspechado dinara tulos sa Masbate PPO para sangsangon nin caso criminal asin administratibo.Pinaabot ni Lee sa publiko na ireport sa sainda kun igwa nin mga pasaway na pulis.