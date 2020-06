Tabak Festival, dagos sa Hunyo 22-25

TABACO CITY (Bicol Standard) – Maski may problema sa coronavirus, dagos man guiraray andigdi.Ini an pahayag ni, tanganing linawon sa gabos na magpapadagos an saindang mga nakalinyang programa poon sa Hunyo 22 hasta 25, 2020.An mayor na pagbabago iyo na an gabos na programa gigibohon sa paagui nin virtual activities, na iyo an paagui para salbado an gabos sa peligro kan pandemya.Idinagdag ni Luistro na maski an pagbale sa mga kompetisyon, ipapaagui sa online submission.An pig-aabangan kan mga taga digdi iyo an Tabak Mobile Legends Online Tournament, an patiribayan paherilingan nin abelidad sa Pinta Pandemya, photography contest, short film competition, quarandanz showdown, hugot talks sa spoken work poetry contest.Dinagdagan pa kan programa sa maki-sing-along sa online concert sa kada aldaw kan mga local artist, Family Tiktok Challenge asin Pet Costume Virtual Competition.Mientrastanto, nin huli ta uso ngonian an urban gardening, tatawan nin premyo asin pag-omaw an mga residentes na igwa nin magayon na garden.Maging an misa, maheheling asin madadangog online, sabi pa.