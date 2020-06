'Puppet masters,' target na hanapon kan PDEA

Naghihingowa an PDEA na masusug an mga puppet masters, o an nagpapahiro o nagsusugo sa mga parabariwas kan illegal na droga, sabi ni Villanueva sa press briefing.





"Dai ta makukua an puppet masters sagkod na mayo nin pagbabago sa anti-wiretapping bill," sabi pa.



Si Villanueva na iyong nagribay ki Aaron Aquino sa PDEA nagsabi na an puppet masters nag-ooperar sa nasyon, pero an iba nasa luwas kan Pilipinas.



Sagkod dai nakukua an kan mga awtoridad an mga tawong ini, o an saiyang inaapod na puppet masters, magpapadagos an pag laog sa nasyon kan illegal na droga.



MANILA (Bicol Standard) -- Sikasuodma nagsabi na an mga nag-eenforsar kan ley, target ngonian an mga "" o an mga nasa likod kan paglaog kan illegal na droga sa nasyon.