Barter community, pigmokna sa Naga City

NAGA CITY (Bicol Standard) – Sa panahon na dakula an pangangaipo kan mga tawo sa mga importanteng mga bagay o "basic needs," sarongan pigmokna sa Ciudad nin Naga kun sain nagririribayan an mga miembro nin manlaen laen na gamit alagad dai nagagamit nin kwarta.An grupo na may pangaran na, sarong lugar sa Facebook kun sain pwede mong iribay an saimong kasangkapan sa kakanon, masetas, prutas, o kun ano pa man na gamit.Ini tanganing mahipnoan an manlaen laen na pangangaipo kan mga tawo.Kadaklan sa mga miembro kan grupo naghahanap nin gatas, lampin, gulayon, asin appliances.Segun sa kagibo kan grupo, an ideya hale duman sa Bacolod Barter Community, na nagbutwa man nagkapirang semana na an nakaagui.Mawot kan grupo na magkaigwa nin pagtarabangan sa banwaan.Sinabi pa na bawal an pagribay nin mga expired asin delikadong mga kagamitan.Sa presente, igwa na nin labi sa 1,500 na miembro an Naga City (Bicol) Barter Community, asin padagos pang nagdadakol oro-aldaw.