Mga sibid-sibid, ipigbariwas sa Mercedes, Camarines Norte

MERCEDES, Camarines Norte (Bicol Standard) -- Dakula an kaogmahan nikan banwaan na ini kan maging recipiente an mga parasira sa saindang banwaan nin 61, na gikan sa Bureau of Fisheries and Acquatic Resources ().Sabi ni Morales, dakulang tabang asin guinhawa para sa saindang mga pobreng parasira na matawan kan sakayan sa dagat, na magagamit sa oro-aldaw na paglawod.An sinambit na mga baroto parte kan ginanahan na premyo kan lokal na gobierno kan Mercedes sa programa kan BFAR na Boat Registration.An National Program for Municipal Fishing Vessels and Gears Registration (BoatR), an nasa ika duwang stage saro pang programa kan sinambit na ahensiya na National Fisherfolk Registration Program (FishR) na may obhetong matabangan an mga lokal na gobierno na makumpleto an Municipal Fisherfolk Registry, na pigboboot kan Republic Act 8550 ( Fisheries Code of the Philippines).Mientrastanto, nagpahayag si Provincial Fishery Officer Rolando Tiam, na dakula an saindang pagmawot na matabangan an mga parasira sa paghanapbuhay sa paagui kan mga ipinapanao na bangka.