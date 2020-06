Heart Evangelista, mananao nin libreng tablet sa mga estudyante

Mananao nin libreng tablet an artista asin first lady kan Sorsogon province na si Heart Evangelista sa mga estudyante na tios tanganing matabangan sinda sa online learning.





Sa saiyang Instagram account na @iamhearte, sabi ni Evangelista, "For those who don’t have tablets for online school please dm me on ig... I will be giving away as much tablets as I can."





Dagdag pa kan esposa ni Gov. Chiz Escudero, "I heard having a tablet or computer is a requirement for online classes so I will do the best I can. I’m sorry I can’t help everyone but I will try to help as much as I can."





Maroromdoman na enot nang ipigrekomendar an online learning sa mga eskwelahan sa Pilipinas tanganing maebitaran an paglakop kan COVID-19.



Afuera kan pagtao nin tablet, nagtatabang man si Evangelista sa mga nangangaipo nin bulong, sabi pa kaini sa social media.