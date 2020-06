Hatid Probinsya kan PNR, nagbyahe na pa Bicol

An nagtabang sa sainda na makapuli sa Bicol iyo an Office of the President.





Segun sa report, an mga stranded na pasahero nagkaigwa ngona nin rapid testing para sa COVID-19 antes na sinda pinasakay sa tren.



Solamente si mga tested negative an tinawan nin medical clearance kan Bureau of Quarantine na pwede na maglunad.



An PNR asin an Office of the President nagtao pa sainda nin pagkakan.



Siring man, an DSWD nagtao pa sainda nin kantidad P2,000 na asistencia financial.



An second batch kan 150ng locally stranded individuals (LSI) s an malarga sa Hunyo 25 sa tabang man guiraray kan PNR asin Office of the President.



Mientrastanto, sabi ni Atty. Criselda Ecalnea kan PNR an LSIs sa second batch an magkakaigwa man guiraray nin rapid testing para sa COVID 19.



An PNR nagsabi na igwa sana nin tulo na drop-off points para sa tren na may carga kan mga LSIs; duwa sa Camarines Sur asin saro sa Ligao Station sa Albay.





An Ligao Station an ultimong drop-off point huli sa sunod sa digdi raot pa an riles kan tren.



Si mga pasahero (LSIs) na pasiring sa Catanduanes o Masbate, kaipohan ninda na magpasabat kan saindang LGUs sa Ligao Station.



Idinagdag sa report na an gabos na LSIs an magkakaigwa man guiraray nin 14ng aldaw na quarantine sa saindag mga provincia.



An mga individual nastranded sa Metro Manila pakatpos na an gobierno ibugtak an Luzon sa irarom kan enhanced community quarantine sa katahawan kan Marso bilang parte kan lakdang na maibitaran an paglakop kan COVID 19.

