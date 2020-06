15 banwaan sa Bicol, maimplementar kan Disaster Response Operations Procedure

LEGAZPI CITY (Bicol Standard) -- Kinseng banwaan sa Bicol an maimplementar kan Disaster Response Operations Procedure (DROP) na may kantidad na PHP142-million, sabi kan Department of Social Welfare and Development (DSWD).





An programang ini iyo an saro sa mga kasimbagan kan ahensya de gobierno sa mga epekto kan krisis na dara kan coronavirus disease (COVID-19) sa Bicol, sabi ni Ranelle Sertan, information officer kan Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan -Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS) program.





Sa kinseng banwaan, lima an hale sa Catanduanes, apat sa Sorsogon, duwa sa Masbate, duwa sa Camarines Norte, asin duwa sa Camarines Sur.





Dai pa pinangaranan sa report kun arin an mga nasambit na banwaan.





Mientrastano, pinaliwanag ni Arnel Garcia, DSWD-Bicol regional director, na sa programang DROP, an Kalahi-CIDSS matao nin tabang sa mga local government unit sa paagui kan pagtao nin fundo sa mga proyekto na kaipuhan kan komunidad.