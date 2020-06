DepEd Sec. Briones: Preparado kita sa alternative modes of learning

Sa televised briefing, sinabi ni Briones na an blended learning an pig-oofrecir sa mga eskwelahan pirang decada na an naka-agi.



"Igwa kita nin unibersidad, an Unibersidad kan Pilipinas na naggigibo na kan sa distance education sa halawigon nang panahon. Dakol na an mga nagkua nin education asin exposed na sa siring kaining forma nin pag adal," sabi niya.





Idinagdag ni Briones na naaraman kan DepEd na 87% kan teachers an igwa nin laptops o deskstop computers.





Ini an kasimbagan ni Briones sa pahayag ni VP Leni Robredo, na nagpahayag kan saiyang pagduda na preparado an DepEd sa pag-implementar kan online learning huli sa problema sa internet access.



Sinabi pa ni Briones na si Presidente Rodrigo Duterte dai nagsabi na an DepEd dai preparado para sa online learning.



"An sabi niya, 'I dont know if you are ready for that." Iba man ini kun an sinabi dai preparado an DepEd" sabi ni Briones.





Mientrastanto, an DepEd magamit kan servicio kan radyo asin TV networks para maseguro na maihahatod an mga leksyon.



Bilang pag-otob kan sabi ni Pres Duterte, nagsabi si Briones na dai magkakaigwa nin face-to-face classes sagkod na mayo ni COVID-19 vaccine na available.



An clase mabukas sa Agosto 24.



Mientrastanto, magkakaigwa nin radio, TV, online asin modular learning, na nag-eexistir nang paagui asin ginamit na kan naka-aging mga decada.





"Pighahanda na ini ngonian na taon. Siring man, an mga teachers an tinatawan nin training na magamit kan bagong platforms asin innovative tools sa saindang professional development," sabi pa

ni Briones.







