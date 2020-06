Concepcion Gang member, nabadil; ibang pag-iriba may lugad

Segun sa report kan Municipal Police Station kan Libon, Albay, pinanginotan ni P/Lt. Col Julius D. Guadamor kan Philippine National Police (PNP) an operasyon.



Katabang niya an National Bureau of Investigation (NBI) sa liderato ni Regional Director Pat Morales asin mga miembros kan Army sa pagserve kan warrant of arrest contra sa mga akusadong miembros kan Concepcion Gang na iyo an minasunod: Gilbert Concepcion, Wilfredo R. Sasota, Ramson

Concepcion, Cesar Amarillo, John Doe, asin Jane Doe.



Anas sinda taga Baragay Molosbolos, Libon, Albay.



Nagluwas sa report kan pulis na antes na iduhol sa mga suspechado an warrant of arrest, pinaputok tulos nin badil an mga maarestar na tawohan kan gobierno.



Alagad, nakipagbadilan sinda.



Nagadan sa incidenteng ini a sarong lalaki na may alias na Dodoy.



Idinagdag sa informasyon kan pulis na si Gilbert Concepcion asin ibang pag-iriba ninda an nakadulag.





Igwa sainda nin may tama nin bala, base sa naheling na mga tagdo nin dugo sa lugar na inagihan kan mga suspechado sa pagdulag.



Tinamaan man nin bala si PSSg. Jeferson Jay Balbastre, na miembro kan SWAT.



Pigbubulong siya ngonian sa hospital.



Na compiscar kan mga awtoridad an sarong clibre .40 na pistol M16 rifle; sari-saring bala asin magazines nin badil.





Nagpapadagos an imbestigasyon kan pangyayaring ini.

