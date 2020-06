4Ps members, dapat ipa-enroll an saindang aki -- DSWD

LEGAZPI CITY (Bicol Standard) -- "Mayo nin rason an mga magurang kan mga 4Ps beneficiaries na dai i-enroll an saindang aki sa pagbukas kan clase ngonian.





Piglinaw kan Department of Social Welfare and Development (DSWD) na dai sinda maduwaduwa na haleon sa listahan kan mga beneficiaryo an mga magurang na dai ipa-enroll an saindang mga aki sa eskwelahan.



Pinaluwas an siring na patanid kan magsabi an ibang magurang na dai na ngona ninda ipapa-enroll an saindang aki nin huli sa peligro na dara kan COVID-19.



Habong akoon kan DSWD an rason na papalihison na ngona kan magurang an pagpa-eskwela ngonian na pagbukas kan clase, nin huli kan iba pang mga pigsasarigan na rason.



Ngonian pa sana, an sinambit na departamento an naghahagad na kan listhan kan mga magurang na dai pina-eskwela an saindang mga aki, sabi pa sa report.