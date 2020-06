2nd tranche kan SAP, ididistribuir poon ngonian na semana -- DSWD

Base sa listahan kan DSWD, P99.8 billion na fundo an ipapanao sa 17.6 million na beneficiario sa enot na tranche.



Nasa 1,542 na local government units an naka submit na kan 100% na completion rate sa pag distribuir kan first tranche kan SAP.



Maabot man sa 1,104 na LGUs an nagsumitir nin completong liquidation report.





MANILA (Bicol Standard) -- Mapoon na ngonian na semana an pagdistribuir kan financial na asistencia sa lindong kan ikaduwang tranche kan, sabi kanSinabi ni DSWD Usec. Rene Glen Paje sa virtual press briefing na sa pagdistribuir kankan SAP, priority an mga beneficiaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nag-agi sa proceso kan validation, asin an mga beneficiario na nasa waitlist na dai nakarecibe kan cash aid poon sa 1st tranche.Ipinaliwanag ni Paje na naatraso an pagdistribuir kan 2nd tranche huli ta kaipohan tapuson ngona an validation process.Importante, sabi niya, an procesong ini tangani dai na mangyari guiraray an naging problema sa 1st tranche kan SAP.