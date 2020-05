Mga simbahan sa Albay, pwede gibohon evacuation center

LEGAZPI CITY (Bicol Standard) ––An Diocese of Legazpi pig ofrecir an saindang mga simbahan na pwedeng gibohon na evacuation centers, kun mag kusog an Severe Tropical Storm Ambo, na pig lalaoman na matama sa Albay.Mientras na an mga lokal na gobierno nag pepreparar para sa bagyo, segun ki Bishop Joel Baylon kan Diocese of Legazpi, saiyang pig eencaminar an mga kapadean na i-offrecir an mga simbahan, halls asin ibang salbadong lugar arog kan erminar na gamiton na dugang na evacuation centers."Nin huli kan social distancing measures, mangangahulugan na dikit na familya an kaya na ma accommodar sa regular na evacuation centers, sabi ni Baylon.Si Fr. Rex Paul Arjona, an executive officer kan Diocese Social Action Center, nag presentar nin plano sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, na inaprobaran man, para sa bagay na ini.Pig mandahan ni Baylon an mga cura paroco sa Albay na makipag coordinar sa mga ahensiyas kan gobierno dapit sa barangay na ini.