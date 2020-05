Face to face classes, aprobado kan Inter-Agency Task Force

Sabi ni Roque nagkapirang pribadong eskwelahan an gustong mag poon nin clase sa Hunyo, alagad mayo nin face to face na clase.



An presidential spokesperson nagdagdag pa na an mga awtoridad kaipohan mag establisir nin schedule na ipapasunod sa mga lugar na nasa lindong kan enhanced community quarantine (ECQ) asin an nasa general community quarantine (GCQ).



Mientrastanto, si House Ways and Means Chair Joey Salceda, na sarong economist enot nagssabi na an Pilipinas preparado sa posibleng consequencia kan paghale kan ECQ.

Apisar kan siring na mga informasyon, an Metro Manila Council nag coconsiderar kan posibilidad na magkaigwa nin extension kan ECQ sagkod sa fecha 15 kan Hunyo, ta pwedeng ini an makatabang na maibitaran an "second wave" kan COVID cases.

MANILA (Bicol Standard) -- Inaprobaran kan Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases an recomendasyon kan Department of Education na magkaigwa nin "face to face" classes poon sa fecha 24 kan Agosto, sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque.