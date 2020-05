Nagkapirang state universities, colleges, dai na matao nin entrance exams

Kadaklan ibinabase na sana an admission sa grades kan estudiante asin sa curso na saiyang inaaplyan, segun ki Commissioner Prospero de Vera sa hearing kan Senado.





Igwa man na SUCs na may combinasyon kan online test asin physical test.





Sinusundo sinda sa mga municipio, by batch, dinadara sa eskwelahan para mag kua kan test, sabi pa.



Sabi pa ni De Vera an set up madepende sa kamugtakan o sitwasyon sa mga lugar sa nasyon.



Pighohorot kan CHED an higher education institutions na consideraron an flexible learning na magamit nin digital asin non-digital mediums, lalo nang bakong gabos na estudiante an igwa nin internet access.