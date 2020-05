Cash subsidy sa SAP, pwede i-download sa masunod na semana -- Sec Año

Tanganing maibitaran an problema orog sa seguridad, matabang an mga soldados asin pulis sa pag distribuir kan cash, harong, harong, sabi ni Año.





An gobierno nagpaluwas nin P200 billion na itatao sa maabot sa 18 milyones na low-income families sa duwang pago kan Abril asin ngonian na Mayo.



Nagkaigwa nin problema sa distribusyon kan cash asin nasalakan pa nin irregularidad an first tranche, asin pig cocompleto pa hasta ngonian.



Kan Martes, an gobierno nag distribuir nin kantidad P98.4 billion sa 17.36 na milyon na familya na nag agi sa kadifisilan huli sa lockdown, sabi kan mga oficial kan gobierno lokal.



Afuera kan 18 milyon na familya, si Presidente Rodrigo Duterte nag-awtorisar pa nin dagdag na limang milyon na beneficiaryo.



Mientrastanto, an DSWD naghahalat pa kan nakasurat na direktiba na hale sa Palasyo, para maaraman kun ano an source of funds para digdi, asin linawon an pag ayon sa ibang lugar na nasa irarom kan general community quarantine sa distribusyon.



Siring man, sinabi ni Ano na tutukaron niya ki DSWD Secretary Rolando Bautista an paagui kan pag download kan second tranche asin an paagi kan distribusyon, kabale an stratihiya para rikasan an distribusyon kan beneficio kan mga pobreng familia.