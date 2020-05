Bicol IATF, pigpahale an mga dae awtorisadong checkpoint

LEGAZPI CITY (Bicol Standard)--Nagpaluwas nin resolusyon an Bicol Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease na nagbabawal sa mga dae awtorisadong checkpoints sa rehiyon.





Sa Resolution No. 7 ngunyan na aldaw (fecha 25 kan Mayo), piglinaw kan IATF na sinda nag-iimponer kan nasambit na pagbawal tanganing maebitaran an pagkaribong asin kadificilan sa mga indibidwal asin mga negosyo.





Sinabi digdi na an mga local government unit pigmamandahan na haleon an ano man na piglaag na checkpoint na: pigcrear solamente kan LGU asin pigbabantayan kan staff kan LGU; pigcrear na mayo man nin koordinasyon sa mga member agency kan Joint Task Force CV Shield; asin nag-iimponer nin mga rekisitos na dai man pigpapaotob kan Task Force sa Advisory na ipigpaluwas kan Mayo 18, 2020.





Dugang pa kani na pigpapangaladan an mga LGU na maglaag nin laen pa asin independiente na mga checkpoint afuera kan mga autorisado sana kan task force o kan Joint Task Force CV Shield.





Mientrastanto, pwedeng mag-designar an LGU nin staff tanganing magbantay sa mga autorisadong checkpoint.





Alagad ini, segun sa resolusyon, tanganing sanang magdagdag nin dugang na personahe sa checkpoint, asin dae nagtatao sainda nin dagdag na autoridad tanganing maghagad nin iba pang requirement sa paglaog kan Authorized Persons Outside of Residence.





Nagpaguiromdom pa an Task Force na an importante iyo an dignidad, seguridad, asin mga pangangaipo kan mga tawo, en caso may conflict sa mga kasuguan.





Maroromdoman na nagpaluwas an IATF kan fecha 16 kan Mayo nin lista kan Authorized Persons Outside of Residence (APOR).





An mga APOR, kinakaipuhan sanang magpresentar nin basic o regular na identification card tanganing makaagi sa mga awtorisadong checkpoint.





An Resolusyon pig-aprobaran sa meeting kan Inter-Agency Task Force sa Department of Health Center for Health Development Bicol sa ciudad na ini.





Firmado an Resolusyon ni Atty. Anthony C. Nuyda, Regional Director kan DILG; Dr. Ernie V. Vera, Regional Director kan DOH CHD Bicol; Dir. Arnel B. Garcia, Regional Director kan DSWD; Benjamin F. Santiago, Regional Director kan DOT; asin Dir. Claudio Yucot, Regional Director kan Office of Civil Defense.