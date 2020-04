'Supermoon,' maheheling sa agang banggui

Ini an inaapod na "supermoon," na 14% mas dakula asin 30% mas maliwanag ki kan sa ordinaryong full moon.



Nangyayari ini kun an bulan nag oorbit nin pinaka harane sa Earth, sabi kan autonomical diary kan ahensya.



Pinaka harane an bulan sa Earth, alas 2:09 nin aga, sa Mierkoles.



An supermoon maliwanag na maheheling kan mga nasa Luzon, na iyo an pig eerokan kan haros 50 milyones na tao, na kun saen an mga tawo nasa quarantine huli sa COVID 19 pandemic.





File photo hale sa PixabayNAGA CITY (Bicol Standard)--Mas dakula. Mas maliwanag na bulan. Ini an maheheling nindo sa agang banggui, sabi kan PAGASA.