Reglamento kan DSWD sa pagtao nin ayuda financial, binago

Retrato hale sa DSWD





MANILA (Bicol Standard) -- Binago na kan Department of Social Welfare and Development an reglamento kan Bayanihan Fund: Tulong Laban sa Covid-19 tanganing maparikas an pagtao kan ayuda financial sa mga nangangaipo.



Sa lindong kan bagong guidelines, an pag-validate kan mga beneficiario gigibihon pakatapos na kan pagpaluwas kan subsidiya.





Nin huli kaini, pwede nang magdistribuir kan cash aid an mga local government unit sa laog nin 24 horas pakatapos maresibi an fundo hale sa ahensya de gobierno.



An validation gigibuhon 15 aldaw na bibilangon poon kan pakaresibi nin mga dokumento hale sa LGU na masuporta sa pagkumpleto kan pagtao kan subsidiya.



Maroromdoman na kan enot, an pagtao nin ayuda sa mga beneficiario gigibuhon sana pakatapos na an DSWD Field Office nasigurado na na an familia calificado na magresibi nin subsidiya hale sa gobierno.