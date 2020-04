Pwedeng palawigon an enhanced community quarantine -- Panelo

MANILA -- Dakula an posibilidad na palawigon nin duwa pang semana an enhanced community quarantine kan bilong na Luzon.





Ini an sabi ni Sec Salvador Panelo, an presidential spokesman, huli sa nagluluwas na consensus kan mga medical experts, negosyante, mga official kan gobierno asin iba pa, na naghohorot na ipadagos an lockdown sa laog nin duwa pang semana, kun kinakaipohan.



An paghale sa enhanced community quarantine dai pa pwedeng i-recomendar, huli ta mayo pang kasigurohan na salvado na kita sa virus, asin an Presidente nagmamasid na entero asin nagdadangog kan mga nangyayari sa palibot, antes magpaluwas kan saiyang desisyon.