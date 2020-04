Pantawid Liwanag Program, ipapaotob kan Casureco 2

NAGA CITY (Bicol Standard) -- Mapaotob an Camarines Sur II Electric Cooperative (CASURECO II) kan pig-aapod na Pantawid Liwanag Program, katakod kan pagpalawig kan implementasyon kan Enhanced Community Quarantine sa entirong Luzon, asin para sa kagianan kan gabos na miembros consumedores.Sa anuncio ngonyan na aldaw, sinabi kan cooperatiba: "Sa programa po na ini, an primerong 20kwh na konsumo nin kuryente sa bulan na Abril 2020 kan GABOS NA RESIDENTIAL CONSUMERS aasumiron kan satuyang kooperatiba. Boot sabihon, magkakaigwa po nin pag bawas sa saindong babayadan sa kuryente na katumbas kan 20kwh na konsumo asin ini mahihiling sa saindong mga power bills.Huli po sa pagpapautob kan nasabing programa, ang mga nagkukunsumo nin 20kwh pababa mau na po babayadan na konsumo sa kuryente para sa bulan na ABRIL 2020. An nasabing programa ipapautob po ngunyan na bulan nin ABRIL 2020 sana."