Mga Pangkaraniwang Sakit at mga Mabisa at Natural na Lunas Para sa mga Ito

Walang sinuman ang gustong magkasakit. Gayunpaman, sa kabila ng pag-iingat, pagkain ng masustansyang pagkain, at pag-eehersisyo, marami pa rin sa atin ang nagkakaroon ng sakit. Mabuti na lamang at maraming pangkaraniwang sakit ang mayroon ding mga pangkaraniwan ngunit mabisang lunas. Sa katunayan, karamihan sa mga lunas na ito ay makikita natin sa ating mga tahanan o madaling mabili sa mga palengke o supermarket.Narito ang ilang mga halimbawa ng mga sakit na maaaring maibsan gamit ang ilang natural na panlunas:Ang urinary tract infection o UTI ay impeksyon sa daluyan ng ihi. Dulot ito ng bacteria at madalas na naaapektuhan nito ang mga bato, pantog o bladder, at mga daluyang nag-uugnay sa mga ito. Mas madalas magkaroon ng UTI ang mga babae dahil mas maikli ang kanilang urethra o ang bukana ng urinary tract. Gayundin, mas malapit ang urethra ng mga babae sa kanilang puwitan kaya’t mas madaling makalipat ang bacteria.Isa sa mga pinakamura at pinakamabisang lunas sa UTI ay ang pag-inom ng maraming tubig. Sa pamamagitan nito, mapapadalas ang iyong pag-ihi na makatutulong naman sa pagtanggal at paglabas ng bacteria. Nakatutulong din ang pag-inom ng katas ng cranberry laban sa UTI. Napatunayan na ng ilang mga pag-aaral na napipigilan ng katas ng cranberry ang pagdikit ng bacteria sa urinary tract.Tandaan lamang na ang mga lunas na ito ay para lamang sa UTI na dulot ng bacteria. Kung ang iyong UTI ay bunga ng isang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, kailangan pa ring sumangguni sa doktor para makakuha ng tamang gamot sa tulo o iba pang katulad na sakit. Alalahanin na hindi magagamot ng tubig o katas ng cranberry ang mga ganitong sakit.Ang sipon ay sanhi ng maraming uri ng virus. Sa katunayan, may mahigit 200 uri ng virus na puwedeng maging sanhi ng sipon sa mga bata at matatanda. Walang gamot na nakapagpapagaling sa sipon, kundi nagpapagaan lamang sa mga sintomas nito na tulad ng baradong ilong. Sa kabutihang-palad, ang mga malulusog ay gumagaling din sa sipon pagkalipas ng sampung araw.Kung malubha ang iyong sipon, puwedeng kumain ng sopas o chicken soup. Ayon sa mga pananaliksik, ang mainit na sopas ay nakapagpapabagal sa daloy ng mga neutrophil, isang uri ng white blood cell. Kapag mabagal ang pagdaloy ng mga neutrophil, mas magtatagal ang mga ito sa bahagi ng iyong katawan na kailangang mapagaling.Para sa baradong ilong, puwedeng makatulong ang pag-inom ng tubig o katas ng mga prutas na mapaluwag ang paghinga. Maaari ring lumanghap ng singaw o usok para mabawasan ang bigat na nararamdaman sa iyong sinus. Puwedeng magsalin ng mainit na tubig sa isang palanggana, tapos ay magtalukbong ng tuwalya para mas malanaghap ang singaw. Puwede ring lagyan ng langis ng eucalyptus ang tubig para mas maging mabisa ito.Dahil sa tropikal na klima sa Pilipinas, marami ang nagkakaroon ng bungang araw. Ito ay isang kondisyon sa balat na nagdudulot ng pamumula ng balat at mga maliliit at makakating butlig. May mga nagkakaroon din ng bungang araw na hindi nakararanas ng pangangati. Sa halip ay nakararanas sila ng pakiramdam na tila tinutusok ang kanilang balat. Ang bungang araw ay tinatawag ding heat rash, prickly heat, o miliaria rubra, at kadalasang bunga ito ng pagbabara ng mga pore sa balat. Dahil dito, hindi makalabas ang pawis at nagdudulot ng pagka-irita ng balat.Madalas maapektuhan ng bungang araw ang likod, leeg, balikat, dibdib, at mukha. Para maibsan ang pangangati, puwedeng gumamit ng cold compress. Kumuha lamang ng tuwalya, ibabad it sandali sa malamig na tubig, pigain, at idampi sa makaating bahagi. Maaari ring maligo gamit ang malamig na tubig. Mababawasan nito ang pangangati at matatangal ang pagbabara ng mga pore. Matapos maligo, siguraduhing tuyong-tuyo na ang balat bago magbihis. Mas mabuting magsuot ng maluwag at preskong damit na gawa sa polyester o cotton. Isa pang puwedeng gamitin upang mabawasan ang pangangating dulot ng bungang araw ay baking soda. Gamitin itong parang pulbos or kaya naman ay ihalo ito sa maligamgam na tubig panligo.Magkaugnay ang acid reflux at gastroesophageal reflux disease o GERD, na parehong nakaaapekto sa lalamunan at tiyan. Isa sa madalas na sintomas ng mga sakit na ito ay heartburn o iyong mainit at masakit na pakiramdam sa dibdib, malapit sa puso. Tandaan na ang acid reflux ay ang pagbalik ng asido mula sa tiyan paakyat sa lalamunan. Ang paulit-ulit na acid reflux ay isa sa mga sintomas ng GERD naman ay isang sakit na may kinalaman sa esophageal sphincter.Isang hakbang para mabawasan ang acid reflux ay ang pagbawas sa dami ng iyong kinakain. Madalas kasing mangyari ang heartburn matapos kumain at nakita rin sa ilang pagsusuri na mas malala ang sintomas ng acid reflux kapag mas marami ang iyong nakain. Dumarami na rin ang mga pananaliksik na nagsasabing ang mga diyetang mababa sa carbohydrates ay mabisa rin sa pagpapaginhawa ng heartburn at acid reflux.Maraming uri ng sakit ng ulo, tulad ng tension headache, cluster headache, at migraine. Maaari rin namang dulot ng ibang sakit tulad ng ubo at sipon ang iyong sakit ng ulo. Sa halip na uminom ng gamot, puwedeng subukan ang pag-inom ng tubig. Minsan, sumasakit ang ating ulo kapag tayo ay nagkukulang sa tubig sa katawan. Puwede ring maglagay ng cold compress sa bahagi ng ulo kung saan nararamdaman ang sakit. Mayroon ding mga nakararanas ng pagsakit ng ulo kapag masyadong maliwanag ang ilaw. Patayin ang ilaw at magpahinga sa madilim na kuwarto para maibsan ang sakit ng ulo. Marami ring patunay na nakatutulong ang pag-inom ng tsaa para mawala ang sakit ng ulo. Subukan ang salabat, o kaya ay tsaang gawa sa mansanilya (chamomile) o peppermint.Tandaan na ang sakit ng ulo ay maaari ring sintomas ng mas malalang sakit na tulad ng stroke. Magpunta agad sa ospital kung ang iyong sakit ng ulo ay may kasamang mataas na lagnat, panlalabo ng paningin, matinding pagkahilo, pamamanhid ng kalahati ng katawan, pananakit ng leeg, at pagkalito o kahirapan sa pagsasalita.Maraming mabisa at natural na lunas sa mga pangkaraniwang sakit. Puwedeng ito’y galing sa mga halaman, gulay, at prutas, o kaya nama’y mga simpleng lutuin o inumin. Alalahanin lamang na mas marami pa ring mga karamdaman ang nangangailangan ng tamang gamot para sa lubusang paggaling. Huwag matakot kumonsulta sa inyong doktor para malaman kung ano ang iyong sakit at mabigyan ng reseta para makakuha ng tamang gamot.