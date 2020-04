Pagfile kan SALN, hanggang Junio 30 -- Civil Service Commission

Ini dara kan pagdeclarar nin public health emergency nin huli sa huma kan Covid-19.





Segun sa anuncio, an mga departamento, ahensya, asin oficina, igwa nin hasta Agosto 31 tanganing isumitir an SALN form sa mga nagkakanigong repository agency.

Pigpagirumdom man an mga government worker na gamiton an tamang SALN form asin an Additional Sheets Form na revised as of January 2015.

MANILA — Tinawan nin dagdag na 60ng aldaw, o hanggang Junio 30 an mga public official asin employee tanganing magfile kan saindang Statement of Assets, Liabilities, and Net worth (SALN) para sa 2019, sabi kan Civil Service Commission ngonyan na aldaw.