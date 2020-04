P3-B na ayuda para sa Bicol, nasa LGU na--DSWD

LEGAZPI CITY (Bicol Standard)--Sanggatos porciento (100%) na kan fundo para sa implementasyon kan Social Amelioration Program (SAP) pan ipinadara na kan Department of Social Welfare and Development Field Office V sa gabos na local government unit sa rehiyon.Sa report na ipinadara sa Bicol Standard, sinabi kan ahensya na naipadara na an kantidad Php3,861,435,000.00 sa 144 na LGU asin pwede nang idistribuir sa mga nangangaipo.Ipinaliwanag kan DSWD na an Social Amelioration Program para sa mga pinakatios na mga familia o mga miembro kan informal sector na dai nakakahanap buhay ngunyan na may krisis.Kabali igdi an mga senior citizen, persons with disability, mga bados asin nagpapasusong mga ina, asin iba pa.