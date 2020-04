Online scam, naglalakop ngunyan--SEC

NAGA CITY (Bicol Standard) -- Nagpatanid and Securities and Exchange Commission (SEC) sa mga tawo na maging marigmat sa naglalakop na mga bentahosong mga grupo na imbuelto sa manlaen laen na klase nin scam ngonyan na may Covid-19.





An SEC nagsambit kan minasunod na mga pangaran nin mga grupo na dae awtorisado asin rehistrado sainda.





Ini an mga dapat likayan:





MAGINVESTKA.ONLINE (MIK.O)

Azenzo-Online

Rodrigo Duterte Charity Foundation (nagpapadara nin text message sa mga suboot nanggana sa electronic raffle)





Base sa Republic Act 11469, o an Bayanihan To Heal As One Act, may kastigo sa mga imbuelto sa cyber incidents arog kan scam, phishing, fraudulent email asin iba pa.





Duwang bulan na pagkapreso o multa na P1 milyon o pareho an penalidad sa mga mapatunayan na nagbalga kan ley.