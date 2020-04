Mga nagpapa-utang online, pinapondo kan Securities and Exchange Commission

An cease and desist order pinaluwas kan Commission En Banc kan sarong semana.



Sakop kan nasambit na pagboot an minasunod na nag papautang nin cuarta on line, arog kan: CashAB, CasnOcean, KwikPeso asin Little Cash.



Kabale sa pinatanidan na magpondo sa pag offrecir asin magpautang sa publiko an kagsadire kan Mimosa Credit Ltd. asin Zamoya Credit Ltd.



Sinabihan kan SEC an mga online lending operators, saindang mga ahente, representante asin promoters, asin an mga kagsadire kan hosting sites asin an gabos na tawo na saindang pinag rerepresentar sa saindang ngaran, na ora mismo magpondo asin dai magpadadgos kan operasyon, ta kun dai pwede sindang patawan nin kastigong pag olog-olog kan pag boot kan SEC, sa paagui kan pagibo nin paagi para magpasuble nin cuarta.

