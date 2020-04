Mga LGU na naglista nin dai kalipikadong beneficiario, ibabalik an fundo sa DSWD

Segun ki DSWD Undersecretary for Special Concerns Camilo Gudmalin, maconducir nin validation an DSWD pakatapos kan payout tanganing maseguro na an mga beneficiario iyo talaga si mga nagkakanigong matawan nin ayuda hale sa gobierno.





NAGA CITY (Bicol Standard) -- Oobligaron an mga local government unit na naglista nin mga dai man kalipikadong beneficiario kan Social Amelioration Program (SAP) na ibalik an fundo sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).