Mayo pa nin rekomendasyon sa pagtapos o pagpalawig kan ECQ--Nograles

Nograles



MANILA (Bicol Standard)--Mayo pa nin rekomendasyon an Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) manungod sa posibleng pagtapos o pagpalawig kan enhanced community quarantine sa Luzon, segun ki Cabinet Secretary Karlo Nograles ngonyan na aldaw.

Sabi ni Nograles, nagkaigwa na sinda nin pag-urulay kan nakaaging Miercoles manungod sa planong pagtapos kan nasambit na community quarantine.Alagad, nin huli ta mayo pa nin malinaw na datos manungod sa mga kaso nin Covid-10 sa nasyon, dai pa sinda makagibo nin desisyon.Ipinaliwanag ni Nograles na nag-uurulay asin inaadalan pa pa sa presente kan mga scienties, miembro kan academic community, asin mga doctor an datos na igwa sinda.Pigsabi pa ni Nograles na dapat maging maingat na maray an IATF-EID sa saindang gigibuhon na rekomendasyon ki Presidente Duterte.Nagkapira sa mga datos na pig-aadalan iyo an kapasidad kan health care system, mga pasilidad, kakayahan magibo nin contact tracing, an pagbawas o pagdagdag kan mga kaso nin Covid-19, pati naman an mga social, economic, asin security factors.l, economic, and security factors.Marurumduman na an enterong Luzon piglaag sa enhanced community quarantine hasta sa fecha 12 kan Abril tanganing mapugulan an paglakop kan nasambit na helang.