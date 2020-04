Mass testing para sa COVID-19, mapoon ngonian na aldaw

Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire (File photo)









MANILA (Bicol Standard) -- Mapoon ngonian na aldaw an gobierno kan mass testing para sa coronavirus disease, asin an target, 3,000 an kada aldaw.

An enot sa listahan, iyo an mga gurang, bados, mga tawo na igwa nin comorbidities o helang na madaling dukotan kan COVID 19, mga health workers na may symtoms kan covid, sabi ni Health Uses Maria Rosario Vergeire, sa briefing kasuodma.Progressive an systema kan testing, o madugang ini oro aldaw sagkod na maabot an 8,000 na test na gigibohon aldia.Ibabale sa testing an gabos na igwa nin exposure, asin mag history na nag viaje sa lugar na dakul an may helang asin may symptoms, sabi pa.Si Cabinet Secretary Karlo Nograles, spokesperson para sa Inter Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, nagsabi na pagbukas kan dagdag na testing centers, nasa maray na posisyon ngonian, tangani na aboton an 3,000 na target, kada aldaw.Alagad, pig mamawot kan gobierno na magkaigwa nin aldia na testing sa 8,000 hast 10,000 na tawo, kada aldaw.Maroromdoman na kan sarong aldaw, pigtawan na nin accreditation an Bicol Public Health Laboratory sa Legazpi City na magconducir kan testing para sa virus.