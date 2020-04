Laboratory sa Bicol, pwede nang magproseso nin Covid-19 test

LEGAZPI CITY (Bicol Standard)--Sarong laboratory sa Bicol an nakaresibi nin certification hale sa Research Institute of Tropical Medicine (RITM) na mag conducir nin independent testing para sa Covid-19.An Bicol Public Health Laboratory (Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory) sa ciudad na ini pwede nang magproseso kan testing por medio kan pig-aapod real time Polymerase Chain Reaction (PCR), segun sa Department of Health.Nin huli kaini, imbes na darahon an mga patient sample hale sa mga ospital sa Bicol duman sa RITM, an nasambit na mga sample ipoproseso na sa BRDRL.Boot sabihon, mabawas an oras kan paghalat sa resulta kan test kan mga Covid-19 na pasyente.Sinabi pa kan DOH na an laboratory, na may sarong makina, pwedeng magproseso nin resulta sa laog kan 48ng oras nin hasta 30ng mga sample sa sarong aldaw.Piglinaw pa kan DOH na an laboratory na ini maako sana nin sample hale sa mga referral hospital, asin iba pang opsital na may Covid-19 na pasyente na may clearance hale sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit (RESU).Bukas an laboratory Lunes sundo Biernes tanganing magresibi nin sample, asin Sabado, tanganing gibuhon an testing. An Domingo naka-schedule para sa decontamination o paglining.Dai maako nin walk-in na mga cliente an laboratory.