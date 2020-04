DOLE Covid-19 cash aid application, suspendido

MANILA (Bicol Standard)--Suspendido poon alas-5 nin hapon kasoodma (Abril 15) an pag-ako nin mga application para sa ayuda financial kan Department of Labor and Employment sa irarom kan Covid Adjustment Measures Program (CAMP).Ini nin huli ta dagmang na an naresibi nindang mga application, asin madali nang maubos an saindang budget na haros P1-billion, segun sa saindang anuncio.Maabot nang 23,000 na formal sector workers hale sa labi sa 10,000 na establisyimiento an natawan na nin cash assistance poon kan Marso 23, sabi kan DOLE.Sa ngonyan, pighahagad ninda an pag-intindi kan mga negosyante asin empleyado na dai nakaresibi nin asistencia.Mientrastanto, pigpepreparar na kan DOLE an post-enhanced community quarantine programs tanganing makaresponde sa pangagaipo kan mga Filipino.