DILG: Mga beneficiario kan 4Ps, dae kaipuhan nin Social Amelioration Card

Sa paliwanag ni DILG Secretary Eduardo M. Año, an mga miembro kan 4Ps iyo an pigtawan ni prioridad kan gobierno, kaya ini an saindang naging desisyon.





Sa lindong kan Bayanihan Act, 3.732 milyon na family-beneficiaries kan 4Ps sa enterong nasyon an makakaresibi nin kwartang may total na kantidad na P16.347 billion pesos.



Mientrastanto, sinabi man ni Año na an ibang pigcoconsiderar na low-income family na calificado magresibi nin tabang, kaipuhan magsurat sa nasambit na form asin magcumple sa ibang requisitos kan DSWD.





Dae na kaipuhan magsurat sa Social Amelioration Card form kan mga beneficiario kan 4Ps (Pantawid Pamilyang Pilipino Program) tanganing makakua nin ayuda hale sa gobierno, segun sa Department of Interior and Local Government (DILG).Ini nin huli ta direktamente nang idinideposito sa ATM account kan nasambit na mga beneficiario an kwarta hale sa Social Amelioration Program Bayanihan Fund.