DILG: Kaipuhan an ordinansa sa face mask

MANILA--Dapat mag-aprobar nin ordinansa an mga local government unit na nagpapaotob kan pagsulot kan face mask sa mga pampublikong lugar.Ini an sabi ni Interior Secretary Eduardo M. Año base sa resolusyon kan Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID).Segun ki Año, an sadit na bagay na ini makakatabang na maray sa pagsagang kan nakakaulakit na helang na Covid-19.Kun mayo nin ordinansa, mayong legal na basehan sa pag-imponer nin kastigo.Mientrastanto, kabali sa ibang ipigrekomendar ni Año iyo an physical distancing, paggamit kan quarantine pass, asin an pag-encaminar sa mga tawo na magtener sa harong.