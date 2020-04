DepEd: Mayo muna nin graduation ngonyan

NAGA CITY (Bicol Standard)--Mayo muna nin graduation sa gabos na eskwelahan kan Departamento kan Edukasyon sa enterong nasyon.

Ini an piglinaw ni Sec. Leonor Briones kasuodma mantang nagpapadagos an peligro kan Covid-19.Sabi ni Briones, ini pag-otob kan pagpangalad sa pagtiripon kan dakol na tawo tanganing maebitaran an paglakop kan helang."Bako ini an primerong pangyayari sa Pilipinas. Kan enot, sa panahon kan giyera asin kalamidad, pig-oktaba man an graduation," sabi pa niya."Pwede pa man na gibuhon an graduation ceremony sa maabot na panahon na tapos na an problema sa coronavirus."Sinabi ni Briones na an prioridad iyo na dae maghelang an mga eskwela asin mga paratukdo.